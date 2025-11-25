"Bien preocupada la presidenta": Damián Alcázar lanza mensaje irónico a Salinas Pliego

La frase alude a las recientes declaraciones del empresario, quien afirmó que sus empresas no realizarán nuevas inversiones en el país mientras gobierne Morena. La postura de Salinas Pliego ha generado diversas reacciones en el ámbito político y empresarial, particularmente por el contexto del conflicto fiscal que mantiene con el SAT y por su crítica constante al gobierno federal.

En la imagen compartida por Alcázar —difundida originalmente por el gobierno federal— se observa a Sheinbaum acompañada por Carlos Slim Helú y Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. El encuentro fue promovido por el equipo presidencial como parte de una agenda de diálogo con actores clave del sector privado.