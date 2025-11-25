"Bien preocupada la presidenta": Damián Alcázar lanza mensaje irónico a Salinas Pliego

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor michoacano Damián Alcázar publicó en sus redes sociales una imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante una reunión con empresarios, acompañada de un mensaje con tono irónico dirigido a Ricardo Salinas Pliego: "Bien preocupada la presidenta porque Salinas Pliego ya no invertirá en México".
La frase alude a las recientes declaraciones del empresario, quien afirmó que sus empresas no realizarán nuevas inversiones en el país mientras gobierne Morena. La postura de Salinas Pliego ha generado diversas reacciones en el ámbito político y empresarial, particularmente por el contexto del conflicto fiscal que mantiene con el SAT y por su crítica constante al gobierno federal.
En la imagen compartida por Alcázar —difundida originalmente por el gobierno federal— se observa a Sheinbaum acompañada por Carlos Slim Helú y Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. El encuentro fue promovido por el equipo presidencial como parte de una agenda de diálogo con actores clave del sector privado.
La publicación del actor fue interpretada por algunos usuarios como un respaldo al gobierno de la presidenta y, por otros, como una burla hacia Salinas Pliego. Alcázar ha manifestado en diversas ocasiones su simpatía con el movimiento de la Cuarta Transformación, aunque su postura no representa de manera oficial a Morena ni al gobierno federal.
El mensaje ha generado debate en redes sociales, en medio de un clima de tensión entre ciertos grupos empresariales y la administración federal.
rmr