Betty y JoséRa dicen adiós a Master Chef México y así se despidieron

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Betty y JoséRa dijeron adiós al programa de tele Master Chef México, que se transmite por Tv Azteca.

En sus redes sociales ambos dijeron que salen del proyecto por motivos personales que cada uno detalló.

La chef Betty aseveró que este día ella fue la que decidió ya no ser parte del programa y mandó un mensaje en el que compartió la despedida íntegra y cómo lo hizo saber:

"El 9 de febrero comuniqué mi decisión por escrito de no ser parte de esta nueva etapa de Master Chef México. Declaré mi agradecimiento por el tiempo compartido. Mi respeto hacia la casa Tv Azteca y un proyecto, como Master Chef México quedan demostradas en 8 años y 11 temporadas de un proyecto televisivo.

Abajo el correo enviado. De: Betty Vázquez Enviado el: jueves, 9 de febrero

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS.Solo así se puede resumir mi estancia en TV AZTECA y un gran proyecto como es MASTER CHEF MEXICO.Agradezco la oportunidad de conocer y ser parte de una gran empresa por 8 años, hoy por motivos personales, me despido agradeciendo sus gentilezas, su apoyo y la oportunidad de crecimiento y proyección.Siempre respeté y di respeto, trabajé muchas situaciones difíciles durante años de trabajo y 11 temporadas, me retiro con la satisfacción de la labor cumplida, la camiseta puesta y la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí.A cada una de las personas que tocaron mi vida y que me hicieron crecer, GRACIAS, cada equipo de trabajo en diferentes producciones, GRACIAS, a cada departamento que me apoyaron en estas 11 temporadas GRACIAS.

Agradezco profundamente a la Sra. Hoist por haber sido siempre fraterna escucha ante mi posición de dignidad personal y dignificar la empresa.

Deseo profundamente una larga vida para el grupo Salinas, TV AZTECA y para este gran proyecto MASTER CHEF MEXICO.Quedo agradecida de por vida.

Ccp Ricardo Salinas Ccp Benjamin Salinas CCpAdrian Ortega Ccp David Limon Ccp Ana Vega Ccp Jacqueline Hoist" (sic).