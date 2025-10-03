¿Beso o malentendido? Polémica en La Casa de los Famosos [video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Fue un beso en la mejilla o en la boca? Un gesto aparentemente inocente entre Mar Contreras y Aldo de Nigris durante la última fiesta de La Casa de los Famosos México ha desatado una ola de comentarios, críticas y teorías en redes sociales.
El video que circula en redes sociales muestra a varios ex habitantes del reality en el Confesionario, momentos antes de abandonar la habitación. En la grabación, Aldo se detiene brevemente, y Mar —de forma sorpresiva— le toma la cabeza con ambas manos y le da un beso que ha dividido opiniones.
El evento ocurrió en la última fiesta de la temporada, donde se presentaron todos los ex participantes, así como el grupo musical Grupo Firme. Sin embargo, el foco de atención no fue la música, sino la interacción entre ambos finalistas.
Aunque el ángulo de la cámara no es completamente claro, algunos usuarios aseguran que el beso fue en la boca, mientras que otros argumentan que fue en la mejilla. Más allá del punto exacto, las críticas se han centrado en la actitud de Mar, quien está casada, y en la forma en que sostuvo el rostro de Aldo.
RPO