¿Beso o malentendido? Polémica en La Casa de los Famosos [video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Fue un beso en la mejilla o en la boca? Un gesto aparentemente inocente entre Mar Contreras y Aldo de Nigris durante la última fiesta de La Casa de los Famosos México ha desatado una ola de comentarios, críticas y teorías en redes sociales.

El video que circula en redes sociales muestra a varios ex habitantes del reality en el Confesionario, momentos antes de abandonar la habitación. En la grabación, Aldo se detiene brevemente, y Mar —de forma sorpresiva— le toma la cabeza con ambas manos y le da un beso que ha dividido opiniones.