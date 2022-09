Beneficiario de Bienestar baña en oro su tarjeta porque le daba pena

El caso fue dado a conocer en TikTok por la empresa Wincardsmx, que se dedica a hacer este tipo de servicios para personalizar tarjetas bancarias.

“Convertimos esta tarjeta de plástico que le daba pena a nuestro cliente usarla y escogió una tarjeta de oro de 24k efecto espejo con el diseño de millonarios club”, se escucha en el video.

De acuerdo al sitio oficial de Wincardsmx, el diseño “Millonarios Club” que se muestra tiene un costo de 2 mil 199 pesos, con envío incluido.

En los comentarios este hecho dividió opiniones entre los que creen que estuvo bien que lo hiciera y los que consideran que no:

"Mmm… Tarjeta de oro para la ayuda del gobierno…"; "nombre que humilde"; "bueno la tarjeta ya no tiene nada pero eeyyy es de oro ya no pasará vergüenza"; "y aquí vemos que no todos merecen ese apoyo del gobierno", se leyó.