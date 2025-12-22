Ben-Hur Argüello, de Morelia, gana Mister Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un emotivo mensaje que tocó el corazón de los asistentes, Ben-Hur Argüello, de 29 años, se coronó como Mister Supranational Michoacán en el certamen realizado el pasado fin de semana.

Argüello compartió escenario en la final con Ulises Guzmán, quien obtuvo el segundo lugar.

Al finalizar el evento, el nuevo representante del estado expresó su gratitud y reflexionó sobre su camino personal, haciendo énfasis en las personas que han enfrentado enfermedades, accidentes o momentos oscuros en sus vidas.