Ben-Hur Argüello, de Morelia, gana Mister Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un emotivo mensaje que tocó el corazón de los asistentes, Ben-Hur Argüello, de 29 años, se coronó como Mister Supranational Michoacán en el certamen realizado el pasado fin de semana.
Argüello compartió escenario en la final con Ulises Guzmán, quien obtuvo el segundo lugar.
Al finalizar el evento, el nuevo representante del estado expresó su gratitud y reflexionó sobre su camino personal, haciendo énfasis en las personas que han enfrentado enfermedades, accidentes o momentos oscuros en sus vidas.
“¡Ganamos! No solo yo. Ganó cada persona que alguna vez se sintió rota por dentro (...) Incluso desde las cicatrices se puede construir propósito”, expresó conmovido.
El joven michoacano agradeció a Dios, a su familia, amigos, directores y compañeros, y anunció que enfocará sus esfuerzos en un proyecto social dirigido a personas que han sufrido amputaciones u otras situaciones difíciles, trabajando su recuperación emocional junto con profesionales.
“Este logro me compromete aún más (…) Prometo ser mejor ser humano, más empático, más consciente”, dijo al cerrar su mensaje, que fue aplaudido por los presentes.
Es de mencionar que también participaron Johan Bercam, Alejandro Duarte y Arturo Venegas.
RYE-