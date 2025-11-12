Belinda y Sia lanzan colaboración navideña: "Snowman" se estrena este viernes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Navidad llega con una inesperada y poderosa colaboración musical: Belinda y Sia se unen para lanzar una nueva versión del tema "Snowman", una de las canciones más populares del repertorio invernal de la cantante australiana.

El anuncio fue compartido por ambas artistas a través de sus redes sociales. En una historia de Instagram, Belinda publicó el arte oficial del sencillo con la frase: "¡Necesito un pellizco!", reflejando la emoción del momento.

Por su parte, el equipo de Sia confirmó que el lanzamiento será este viernes a medianoche, lo que marca el regreso de Belinda a la escena internacional justo cuando se cumplen 20 años de “Utopía”, su disco más recordado.