Belinda y Sia lanzan colaboración navideña: "Snowman" se estrena este viernes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Navidad llega con una inesperada y poderosa colaboración musical: Belinda y Sia se unen para lanzar una nueva versión del tema "Snowman", una de las canciones más populares del repertorio invernal de la cantante australiana.
El anuncio fue compartido por ambas artistas a través de sus redes sociales. En una historia de Instagram, Belinda publicó el arte oficial del sencillo con la frase: "¡Necesito un pellizco!", reflejando la emoción del momento.
Por su parte, el equipo de Sia confirmó que el lanzamiento será este viernes a medianoche, lo que marca el regreso de Belinda a la escena internacional justo cuando se cumplen 20 años de “Utopía”, su disco más recordado.
"Snowman" es un tema clásico del álbum Everyday Is Christmas, de Sia, y ahora se renueva con la participación de la cantante mexicana, quien recientemente ha retomado impulso en su carrera musical.
La noticia también revive la conversación sobre su anterior colaboración, que generó impacto mediático y hasta un tatuaje en la frente por parte de Christian Nodal, ex pareja de Belinda.
Con esta fusión de talentos, se anticipa que la canción se convierta en uno de los temas más escuchados de la temporada navideña 2025.
RYE-