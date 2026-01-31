Belinda se transforma en Carlota de Habsburgo y presume nuevo cabello en redes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Así se ve Belinda con su nuevo look: cabello oscuro, elegante y listo para encarnar a Carlota de Habsburgo, la única emperatriz de México, en una serie histórica producida por Sony Pictures Television.
La cantante y actriz compartió en redes sociales su transformación para este reto actoral, sorprendiendo a sus seguidores al cambiar su característico cabello rubio por un tono más sobrio y oscuro, necesario para dar vida a la esposa del emperador Maximiliano durante el Segundo Imperio Mexicano (1864–1867).
El rodaje de la serie, titulada simplemente “Carlota”, ya está en marcha en locaciones de México, España y Colombia, y contará con una primera temporada de 10 episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno. En uno de sus videos recientes, Belinda incluso explicó con humor —y un acento vasco— detalles sobre el vino que tomaba Carlota, al tiempo que confesaba entre risas: “¡Hace mucho frío!”
Belinda había prometido no volver a cambiar el color de su cabello tras sus etapas como rubia, pelirroja e incluso verde y roja durante lanzamientos musicales, pero confesó que no imaginaba que le llegaría la oportunidad de interpretar a Carlota, un papel que soñaba desde hace más de dos años.
Después de su éxito en el musical “Mentiras” y su reciente álbum “Indómita”, la también compositora se despidió de México temporalmente para concentrarse en este proyecto internacional, el más ambicioso de su carrera como actriz hasta el momento.
mrh