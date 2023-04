Belinda se sincera y habla del embarazo de Cazzu

La también actriz fue interceptada a su llegada a la feria de Aguascalientes, donde tendrá una presentación, Belinda bajó de su auto para dar autógrafos y tomarse fotos con algunos de sus fans, ahí la prensa la interceptó.

Al ser cuestionada por la nueva vida de su exprometido, la cantante en un tono más serio señaló "Les pido por favor, y aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados. De verdad es muy molesto porque la vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo creo que yo no tengo porqué hablar de nadie".