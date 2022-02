¿Belinda se la regresa a Nodal?; estrena Mentiras "Cabrón"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que recientemente Christian Nodal lanzó el tema “Ya no somos ni seremos” tras romper su compromiso con Belinda, el pasado sábado la también cantante parece ser que le respondió a su expareja y estrenó la canción “Mentiras ‘Cabrón’”.

La ojiazul compartió en su canal de YouTube dicho tema de casi 4 minutos de duración, y ya que es una canción totalmente de desamor, sus seguidores aseguran que está dedicado a Nodal.

“Creíste que cuando te fuiste que sin ti yo no podría, que no te superaría y siempre iba a estar triste. Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste. Ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón, ya no”, dice la canción.