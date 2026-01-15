Belinda se despide de México para ser "Carlota" en nueva serie de la emperatriz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante y actriz Belinda se despidió de México para mudarse temporalmente a España, donde dará vida a Carlota de Habsburgo en una nueva serie histórica producida por Sony Pictures Television. El proyecto retratará la vida de la última emperatriz de México y marcará su incursión en un papel protagónico de época con alcance internacional.
La noticia fue confirmada por la propia Belinda a través de sus redes sociales, donde compartió su emoción por este nuevo reto actoral.
En una historia de Instagram, escribió: “Carlota es un gran proyecto para mí. ¡La última emperatriz de México!”. Además, expresó que este papel representa un sueño que persiguió durante más de dos años.
La serie busca reimaginar el papel histórico de Carlota desde su llegada a México durante el Segundo Imperio, su vínculo con el emperador Maximiliano de Habsburgo y los conflictos sociales, políticos y personales que enfrentó hasta el final de su reinado.
El elenco incluye a Belinda como Carlota, al actor español Jaime Lorente en el papel de Maximiliano, a Mabel Cadena como Josefa y a Miguel Ángel Silvestre como Alfred Van Der Smissen. La dirección estará a cargo de Alejandro Bazzano y Ana Lorena Pérez Ríos. El rodaje comenzará en próximas semanas y se desarrollará en locaciones de México, Colombia y España.
Hasta el momento no hay una fecha oficial de estreno.
rmr