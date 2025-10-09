Belinda denuncia a Lupillo Rivera por violencia digital; recibe protección de la Fiscalía CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante Belinda ha iniciado acciones legales en contra del intérprete Lupillo Rivera por presuntos actos de violencia digital y mediática, tras la difusión de imágenes y declaraciones relacionadas con su supuesto romance, el cual habría surgido durante su participación en el programa La Voz México.
El conflicto se intensificó luego de la reciente publicación del libro autobiográfico de Lupillo, Tragos Amargos, donde el cantante expone detalles de su relación con Belinda. En respuesta, los abogados de la también actriz informaron, mediante un comunicado oficial, que el pasado 2 de octubre se interpuso una querella formal por la probable comisión de delitos estipulados en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, específicamente en los artículos 20 Quater y 20 Quinquies, que hacen referencia a la violencia digital y mediática.
"La divulgación de hechos pertenecientes a la esfera íntima de la artista sin su consentimiento constituye una forma de violencia que no debe ser normalizada," señala el documento emitido por la defensa legal de Belinda.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México concedió medidas de protección inmediatas a favor de Belinda, con el objetivo de preservar su integridad, seguridad y dignidad personal. Las autoridades reconocieron la existencia de indicios suficientes para actuar en resguardo de la artista.
Hasta el momento, Belinda se ha mantenido en silencio respecto al caso, enfocándose en sus proyectos profesionales y optando por no alimentar la polémica en medios ni redes sociales. En tanto, Lupillo Rivera no ha emitido comentarios públicos sobre la denuncia, en cumplimiento con las restricciones impuestas por las autoridades.
En medio de esta controversia, el influencer Rey Grupero aportó declaraciones adicionales durante su participación en un pódcast, afirmando que la relación entre Belinda y Lupillo nunca fue real.
"Él se ilusionó solo. Yo conozco gente cercana que asegura que ella nunca tuvo interés amoroso. Le dijo: ‘me caes bien, pero ahí te ves’", relató el conductor.
También se refirió al ya conocido tatuaje que Lupillo se hizo en honor a Belinda, insinuando que fue más un acto impulsivo del cantante que una prueba de un vínculo sentimental real.
Esta no es la primera vez que Lupillo Rivera enfrenta controversia pública por sus vínculos con figuras femeninas del espectáculo. Sin embargo, en esta ocasión, las consecuencias han trascendido al ámbito legal, y el caso se suma al creciente número de denuncias por violencia digital contra mujeres en México.
La opinión pública y el medio artístico se mantienen atentos al desarrollo de este caso, que podría sentar un precedente importante sobre los límites del discurso público en torno a figuras del entretenimiento.
mrh