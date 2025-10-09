Belinda denuncia a Lupillo Rivera por violencia digital; recibe protección de la Fiscalía CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante Belinda ha iniciado acciones legales en contra del intérprete Lupillo Rivera por presuntos actos de violencia digital y mediática, tras la difusión de imágenes y declaraciones relacionadas con su supuesto romance, el cual habría surgido durante su participación en el programa La Voz México.

El conflicto se intensificó luego de la reciente publicación del libro autobiográfico de Lupillo, Tragos Amargos, donde el cantante expone detalles de su relación con Belinda. En respuesta, los abogados de la también actriz informaron, mediante un comunicado oficial, que el pasado 2 de octubre se interpuso una querella formal por la probable comisión de delitos estipulados en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, específicamente en los artículos 20 Quater y 20 Quinquies, que hacen referencia a la violencia digital y mediática.

"La divulgación de hechos pertenecientes a la esfera íntima de la artista sin su consentimiento constituye una forma de violencia que no debe ser normalizada," señala el documento emitido por la defensa legal de Belinda.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México concedió medidas de protección inmediatas a favor de Belinda, con el objetivo de preservar su integridad, seguridad y dignidad personal. Las autoridades reconocieron la existencia de indicios suficientes para actuar en resguardo de la artista.