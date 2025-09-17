“Batman Azteca: Choque de Imperios” mezcla fantasía y debate histórico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El estreno de “Batman Azteca: Choque de Imperios” ha generado gran expectación y debate en México. La nueva producción de Warner Bros. Animation traslada al Caballero Oscuro al México prehispánico, donde enfrenta a las fuerzas de Hernán Cortés en una historia que mezcla fantasía, acción y un trasfondo histórico.
El filme, dirigido por Juan Meza-León, cuenta con las voces de Horacio García Rojas, como Yohualli Coatl, el Batman mexica, y Omar Chaparro, quien interpreta a Yoka, un Joker con espíritu mexica. La cinta busca resignificar el pasado indígena al tiempo que ofrece un relato de entretenimiento para nuevas generaciones.
“Me sorprendió cómo una película animada de Batman se convirtió en un Rorschach político. Unos dicen que irrespetamos la historia, otros que manchamos el legado de España. Pero lo importante es que despierte conversación y emociones; eso es lo que el arte debe lograr”, comentó el director.
Por su parte, García Rojas destacó el valor educativo del proyecto, ya que incluso motivó a su hija a preguntar sobre el Imperio Mexica. “Estoy fascinado de que Ciudad Gótica ahora se traslade a Tenochtitlán, lleno de color. Si esta fantasía nos lleva a diálogos profundos, entonces hicimos lo correcto”, expresó el actor.
Con un enfoque arriesgado pero “amoroso”, la cinta se presenta como un puente entre la cultura pop y la historia de México. Chaparro agregó que darle vida a un Joker místico y oscuro fue un reto actoral que le permitió explorar una faceta distinta de su carrera.
“Batman Azteca: Choque de Imperios” se estrena este 18 de septiembre en salas de cine en México, y estará disponible en Blu-ray el 23 de septiembre en otros mercados.
agm