“Batman Azteca: Choque de Imperios” mezcla fantasía y debate histórico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El estreno de “Batman Azteca: Choque de Imperios” ha generado gran expectación y debate en México. La nueva producción de Warner Bros. Animation traslada al Caballero Oscuro al México prehispánico, donde enfrenta a las fuerzas de Hernán Cortés en una historia que mezcla fantasía, acción y un trasfondo histórico.

El filme, dirigido por Juan Meza-León, cuenta con las voces de Horacio García Rojas, como Yohualli Coatl, el Batman mexica, y Omar Chaparro, quien interpreta a Yoka, un Joker con espíritu mexica. La cinta busca resignificar el pasado indígena al tiempo que ofrece un relato de entretenimiento para nuevas generaciones.

“Me sorprendió cómo una película animada de Batman se convirtió en un Rorschach político. Unos dicen que irrespetamos la historia, otros que manchamos el legado de España. Pero lo importante es que despierte conversación y emociones; eso es lo que el arte debe lograr”, comentó el director.