Barbie Día de Muertos 2025 incluye edición de La Llorona; conoce su precio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La esperada edición 2025 de la muñeca Barbie Día de Muertos ya está disponible en México, ahora con una novedad: una versión inspirada en la legendaria figura de La Llorona.

Como parte de la línea Barbie Signature, esta colección busca rendir homenaje a la cultura mexicana a través del diseño, el vestuario y los elementos simbólicos del Día de Muertos. La edición estándar de este año presenta un vestido en tonos crema decorado con flores de cempasúchil, maquillaje de calavera y una corona dorada. Su precio promedio ronda los 2 mil 100 pesos mexicanos.