¿Barbie con autismo? Así es la nueva muñeca que busca representar la diversidad

La nueva Barbie cuenta con accesorios especialmente pensados: auriculares con cancelación de ruido, un spinner para la autorregulación sensorial y una tablet de comunicación alternativa. Además, su vestimenta está confeccionada con tela suave al tacto, y su expresión facial evita el contacto visual directo, algo relevante para muchas personas con autismo.

“Esta muñeca invita a más niñas y niños a verse representados en Barbie, y nos ayuda a todos a entender las distintas formas en que cada persona puede experimentar el mundo”, destacó Mattel en su comunicado.

Con esta iniciativa, Mattel refuerza su compromiso por una representación más diversa e inclusiva en el universo de Barbie, permitiendo que más familias se sientan identificadas con sus productos.

BCT