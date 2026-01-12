¿Barbie con autismo? Así es la nueva muñeca que busca representar la diversidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La compañía Mattel presentó oficialmente a su primera Barbie con autismo, diseñada en colaboración con la red ASAN (Autistic Self-Advocacy Network), como parte de su línea incluyente "We Are Barbie", que busca visibilizar la diversidad de infancias en todo el mundo.
El anuncio fue dado a conocer a través de redes sociales por la marca, destacando que la muñeca fue creada con asesoría directa de personas autistas para representar comportamientos, experiencias y formas de comunicación comunes dentro del espectro autista.
La nueva Barbie cuenta con accesorios especialmente pensados: auriculares con cancelación de ruido, un spinner para la autorregulación sensorial y una tablet de comunicación alternativa. Además, su vestimenta está confeccionada con tela suave al tacto, y su expresión facial evita el contacto visual directo, algo relevante para muchas personas con autismo.
“Esta muñeca invita a más niñas y niños a verse representados en Barbie, y nos ayuda a todos a entender las distintas formas en que cada persona puede experimentar el mundo”, destacó Mattel en su comunicado.
Con esta iniciativa, Mattel refuerza su compromiso por una representación más diversa e inclusiva en el universo de Barbie, permitiendo que más familias se sientan identificadas con sus productos.
BCT