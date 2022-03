Banda Cuisillos sufre accidente automovilístico

Estados Unidos (MiMorelia.com).- Durante uno de sus viajes por este país, la Banda Cuisillos sufrió un accidente automovilístico, informó uno de sus operadores en redes sociales, donde compartió imágenes del accidente.

Se supo que los hechos pasaron el martes en Arizona cuando el Tour Bus en el que iban los integrantes se salió de la carretera y derrapó; una llanta se tronó.

Asimismo, se dijo que debido a que la llanta resultó afectada, el chofer perdió el control de la unidad y se salió de la carretera.

De acuerdo a lo referido, el accidente no pasó a mayores y sólo se registraron daños materiales; los integrantes de Banda Cuisillos salieron ilesos.

Asimismo, un operador de audio de la banda escribió en su perfil de Facebook: “Sustos que duran un buen rato. Y gracias a que el señor operador supo hacer las maniobras para no voltearnos. Pero mas gracias ah dios que no dejo que se voltera el bus. Asi es este trabajo. Salimos de casa para andar en carretera y no sabemos si regresaremos. Es salir con la bendición de la familia y que diosito nos cuide en todo momento... (sic)”.