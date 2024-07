Bajo lluvia de críticas, Luna Bella se disculpa y manda profundo mensaje

Por medio de sus redes sociales, como Telegram, la actriz mandó un profundo mensaje en el que dejó en claro que ya tiene "poco que perder".

En este sentido, Verónica Meléndez, nombre real de Luna Bella, respondió a todo lo que se ha dicho sobre ella, poniéndola en el banquillos de los acusados, junto a un elemento policiaco que grabó con ella.

En el texto, Luna Bella dijo que la "dura vida" que ha llevado le "enseñó a bailar y a disfrutar bajo la tormenta".

Asimismo, añadió algunos pasajes complicados que le ha tocado vivir, para rematar con una disculpa que a letra se leyó así en su canal de difusión de Telegram:

"Sin victimizarme y sin llorar diré que siento que ya desde hace tiempo no tengo nada que perder.

Mi infancia me la arruinaron.

Nunca conocí el amor de padres.

Mi cuerpo ya lo vio todo el pueblo.

Me he explotado por años para cumplir mis sueños.

Muchos años se los entregué a mi familia.

Ya no creo en el amor de pareja. Perdí la fe en los hombres.

Mi dignidad y mi reputación está por los suelos.

Ya lo único que me falta es ver a mi hermana la más chica que le acaban de pedir matrimonio, vestida de blanco. Yo fui la madrina de vestido.🥰

Ya solo me falta ver a otra de mis hermanas terminar su carrera de administración de empresas. Ya le falta un año. 🥰

Y también me falta ver a mis perros rescatados felices corriendo en libertad por los grandes terrenos que compré para ellos. 🐶 ❤️

Ya después de eso, si me voy de esta tierra, me iré con una sonrisa, en paz, sabiendo que cumplí mi palabra de mujer en hacer lo que fuera necesario porque a los míos no les faltara nunca lo que a mí me faltó, un hogar, apoyo y amor, los saqué de la pobreza y los ayudé a ser alguien en la vida, ahora están felices y tranquilos.

He dado mi vida por ellos y no me arrepiento.

En la infancia me hacían bullyng por ser pobre, en la adolescencia por ser fea, después en la universidad por ser teibolera y buscar el dinero a mi manera para terminar mis estudios y darle estudios a mis 5 hermanos y ayudar a mi madre, después por mi forma de ser tan sin filtros y ahora por atreverme y trabajar, haciendo contenido diferente, grotesco pero auténtico y real para mi plataforma así que esta funa se me resbala, años en las polémicas, ya estoy acostumbrada, recuerden que de algo tengo que vivir.

He logrado por los míos todo lo que me he propuesto, ya de ahora en adelante lo que pase conmigo, me da igual. Logré lo principal que fue darles una vida mejor.

Aún así le seguiré echando ganas a la vida, siempre para adelante con la chispa, carisma, actitud y energía que me caracteriza hasta donde tope y hasta donde la vida me alcance. Si ya he salido de cosas peores puedo con esto y más, estoy lista para lo que venga, lista para enfrentar las consecuencias de mis actos que no son bien vistos por esta sociedad doble moral.

La dura vida que me ha tocado me enseñó a bailar y a disfrutar bajo la tormenta. ⛈️ ✨

Una disculpa para todos los seguidores que me amaban y sienten que los decepcioné, lo siento soy humano, si me dejan de seguir, entenderé, y solo yo sé mis razones y mi historia, y a todos los que me juzgan, espero que su vida sea perfecta y no tengan cola que les pise. Y a los haters gracias por la publicidad que obviamente aprovecharé a mi favor para seguir generando. Los amo a todos y buena vibra. ✨❤️".

