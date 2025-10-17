¡Baila Jeans!: El grupo regresa con nuevo sencillo y polémica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A 30 años de haber sido cofundadora de Jeans, Paty Sirven presentó el nuevo elenco y nuevo sencillo.
Sirvent presentó a las cuatro nuevas integrantes de Jeans, una alineación femenina joven y aún sin nombres públicos, quienes ya debutaron con el sencillo “¡Baila Jeans!”, un tema de ritmos pop, coreografías nostálgicas y una vibra que evoca los éxitos de antaño.
El anuncio dividió opiniones en redes sociales. Mientras muchos fans celebraron el renacer del grupo, otros criticaron a Sirvent por “revivir pleitos viejos” y confundir al público.
JNS, por su parte, continúa su gira con el “90’s Pop Tour” y proyectos independientes. Mientras tanto, Sirvent promete que esto apenas comienza: en 2026 habrá más lanzamientos, una gira y, posiblemente, una nueva etapa para una banda que nunca ha dejado de reinventarse.
RPO