Bad Bunny rompe récord en Twitch con 340 mil espectadores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante puertorriqueño Bad Bunny volvió a hacer historia, ahora en el ámbito digital. Su show “No Me Quiero Ir De Aquí”, transmitido a través de Amazon Music en Twitch, reunió a más de 340 mil espectadores, convirtiéndose en el concierto más visto en la plataforma.
Con esta cifra, el intérprete de Tití Me Preguntó superó el récord que hasta ahora pertenecía a Kendrick Lamar, cuyo espectáculo The Pop Out había registrado 337 mil espectadores.
Esto refuerza la capacidad de Bad Bunny de atraer a un público masivo en distintos formatos, desde giras mundiales hasta experiencias digitales, consolidándose como una de las figuras influyentes de la música urbana.
El artista agradeció el apoyo de sus seguidores a través de redes sociales, donde el hashtag #NoMeQuieroIrDeAquí se convirtió en tendencia mundial durante y después del concierto.
BCT