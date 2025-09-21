Bad Bunny rompe récord en Twitch con 340 mil espectadores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante puertorriqueño Bad Bunny volvió a hacer historia, ahora en el ámbito digital. Su show “No Me Quiero Ir De Aquí”, transmitido a través de Amazon Music en Twitch, reunió a más de 340 mil espectadores, convirtiéndose en el concierto más visto en la plataforma.

Con esta cifra, el intérprete de Tití Me Preguntó superó el récord que hasta ahora pertenecía a Kendrick Lamar, cuyo espectáculo The Pop Out había registrado 337 mil espectadores.