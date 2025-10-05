Entretenimiento

Bad Bunny revive la vecindad del Chavo en SNL

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche del sábado, el cantante Bad Bunny actuó como anfitrión en el estreno de la nueva temporada de Saturday Night Live (SNL) y sorprendió al público con un sketch a El Chavo del Ocho, el clásico televisivo creado por Roberto Gómez Bolaños.

El tributo a El Chavo del 8 llegó al cierre del episodio, cuando el artista se transformó en Quico, con su característico gorro y mejillas infladas, acompañado por los demás personajes de la vecindad.

En el sketch participaron Marcello Hernandez como El Chavo, Sarah Sherman como La Chilindrina, Andrew Dismuke como Don Ramón, Chloe Fineman como Doña Florinda, Kenan Thompson como el Señor Barriga (rebautizado como Mr. Stomach) y una aparición especial de Jon Hamm como el Profesor Jirafales.

El homenaje, cargado de referencias a la popular serie, fue aplaudido por la audiencia y destacó el esfuerzo de Bad Bunny por reivindicar la identidad latina en un escenario global.

