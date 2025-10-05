Bad Bunny revive la vecindad del Chavo en SNL

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche del sábado, el cantante Bad Bunny actuó como anfitrión en el estreno de la nueva temporada de Saturday Night Live (SNL) y sorprendió al público con un sketch a El Chavo del Ocho, el clásico televisivo creado por Roberto Gómez Bolaños.

El tributo a El Chavo del 8 llegó al cierre del episodio, cuando el artista se transformó en Quico, con su característico gorro y mejillas infladas, acompañado por los demás personajes de la vecindad.