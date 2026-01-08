Bad Bunny es demandado por 16 mdd por uso no autorizado de voz femenina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante puertorriqueño Bad Bunny fue demandado por presunto uso no autorizado de la voz de una mujer en al menos dos de sus canciones, sin su consentimiento ni compensación, según se informó este jueves.

La demanda fue presentada el lunes 5 de enero por Tainaly Y. Serrano Rivera, quien reclama que su voz fue incluida en los temas “Solo de mí” (del álbum X100PRE) y “EoO” (del disco Nadie sabe lo que va a pasar mañana), ambos pertenecientes al catálogo del artista.

De acuerdo con la demanda judicial, fue el productor Roberto J. Rosado, también conocido como Tainy, quien le solicitó a Serrano Rivera grabar un mensaje de voz por WhatsApp. La frase:

“Mira puñeta, no me quiten el perreo”.

La demandante alega que nunca fue informada del uso que se le daría a dicho audio, ni autorizó su inclusión en canciones, presentaciones en vivo, materiales promocionales o transmisiones en plataformas digitales, radio y televisión.

Serrano Rivera solicita una compensación de 16 millones de dólares por los siguientes conceptos:

Daños y perjuicios

Enriquecimiento injusto

Violación al derecho de intimidad

Violación a la Ley de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico

Violación a la Ley del Derecho sobre la Propia Imagen

También exige que Bad Bunny deje de utilizar su voz en cualquier material presente o futuro relacionado con su carrera artística.

“La voz de Tainaly Y. Serrano Rivera fue utilizada sin su consentimiento en canciones, promociones, conciertos y plataformas globales, sin atribución ni pago, violando sus derechos morales de autor”, se lee en el documento legal.