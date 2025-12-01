¿Bad Bunny en la mira? Fans celebran a Charlie Puth rumbo al Super Bowl LX

La elección del cantante latino ha generado diversas reacciones en redes sociales, particularmente por parte de sectores conservadores en Estados Unidos, que han expresado su desacuerdo con la presencia de un artista abiertamente defensor de la comunidad latina en un evento de tal magnitud. Incluso se han anunciado eventos alternativos al espectáculo por parte de agrupaciones ciudadanas que difieren con la inclusión de Bad Bunny.

Sin embargo, la NFL ha defendido su decisión, subrayando el impacto cultural global del intérprete y su conexión con una audiencia diversa.

Para muchos, la participación de Bad Bunny representa un paso importante hacia la inclusión y visibilidad de la música en español en espacios internacionales. Y para otros, la confirmación de Charlie Puth y otros artistas estadounidenses equilibra el programa musical rumbo a un Super Bowl que promete ser tan sonado en el escenario como en el campo.

BCT