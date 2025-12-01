¿Bad Bunny en la mira? Fans celebran a Charlie Puth rumbo al Super Bowl LX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Super Bowl LX sigue generando expectativas, y este lunes se confirmó que el cantante, compositor y productor estadounidense Charlie Puth se sumará a la ceremonia previa al partido, donde será el encargado de interpretar el himno nacional de los Estados Unidos.
La noticia fue anunciada por el propio artista a través de un video en redes sociales, en el que da una clase de canto a jugadores de fútbol americano, confirmando así su participación en uno de los eventos deportivos más vistos.
Además de Charlie Puth, la ceremonia previa incluirá a Brandi Carlile, quien interpretará “America the Beautiful”, y a Coco Jones, quien cantará “Lift Every Voice and Sing”. Las presentaciones se realizarán desde distintos puntos del Área de la Bahía de San Francisco el 8 de febrero de 2026, previo al encuentro final de la NFL en el Levi's Stadium de California.
Uno de los elementos más destacados de esta edición será la inclusión, por primera vez, de lenguaje de señas multilingüe durante el show de medio tiempo, que estará encabezado por el artista puertorriqueño Bad Bunny, quien interpretará su música principalmente en español.
La elección del cantante latino ha generado diversas reacciones en redes sociales, particularmente por parte de sectores conservadores en Estados Unidos, que han expresado su desacuerdo con la presencia de un artista abiertamente defensor de la comunidad latina en un evento de tal magnitud. Incluso se han anunciado eventos alternativos al espectáculo por parte de agrupaciones ciudadanas que difieren con la inclusión de Bad Bunny.
Sin embargo, la NFL ha defendido su decisión, subrayando el impacto cultural global del intérprete y su conexión con una audiencia diversa.
Para muchos, la participación de Bad Bunny representa un paso importante hacia la inclusión y visibilidad de la música en español en espacios internacionales. Y para otros, la confirmación de Charlie Puth y otros artistas estadounidenses equilibra el programa musical rumbo a un Super Bowl que promete ser tan sonado en el escenario como en el campo.
