Bad Bunny cierra su residencia con show global gratuito

La transmisión en vivo será gratuita vía Amazon y Twitch
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante puertorriqueño Bad Bunny anunció una presentación más dentro de su exitosa residencia “No me quiero ir de aquí”, titulada simbólicamente “Una más”, la cual será transmitida en vivo y de manera gratuita para todo el mundo el próximo 20 de septiembre.

Este espectáculo será su concierto número 31 en el Coliseo de Puerto Rico, recinto que ha vibrado una y otra vez con la energía del artista desde el inicio de su residencia. A pesar de que la función es exclusiva para residentes de la isla, los fanáticos de todo el planeta podrán vivir la experiencia en tiempo real desde sus casas.

La transmisión estará disponible sin costo alguno a través de plataformas como Twitch, Amazon Music y Amazon Prime Video, lo que convierte este evento en un gesto de accesibilidad y cercanía del artista con su audiencia global.

Con esta decisión, Bad Bunny rompe nuevamente las barreras entre lo local y lo internacional, reafirmando su liderazgo como ícono cultural latinoamericano.

La fecha elegida para este gran cierre, el 20 de septiembre, no es casual. Ese día se conmemora el paso del huracán María en 2017, uno de los desastres más devastadores en la historia moderna de Puerto Rico. La elección de esta jornada agrega una carga simbólica y emocional al evento.

Cabe recordar que el artista dedicó en su momento el tema “Una velita” a las víctimas de aquel suceso, y desde entonces ha mantenido una postura activa y solidaria con las causas sociales de su país natal.

Bad Bunny cierra su residencia con show global gratuito

