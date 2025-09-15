Bad Bunny cierra su residencia con show global gratuito

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante puertorriqueño Bad Bunny anunció una presentación más dentro de su exitosa residencia “No me quiero ir de aquí”, titulada simbólicamente “Una más”, la cual será transmitida en vivo y de manera gratuita para todo el mundo el próximo 20 de septiembre.

Este espectáculo será su concierto número 31 en el Coliseo de Puerto Rico, recinto que ha vibrado una y otra vez con la energía del artista desde el inicio de su residencia. A pesar de que la función es exclusiva para residentes de la isla, los fanáticos de todo el planeta podrán vivir la experiencia en tiempo real desde sus casas.