Bárbara de Regil huye corriendo de fans en grabación en Edomex y se viraliza [Video]

El incidente ha provocado diversas reacciones en redes sociales. Algunos usuarios criticaron la actitud de la actriz, mientras que otros señalaron que se encontraba trabajando y que el exceso de público ponía en riesgo la continuidad de la grabación.

Hasta el momento, Bárbara de Regil no ha emitido una declaración formal, pero allegados a la producción mencionaron que no se trató de una agresión, sino de un intento de resguardar el orden en el rodaje.

rmr