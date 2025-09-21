Bárbara de Regil huye corriendo de fans en grabación en Edomex y se viraliza [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz Bárbara de Regil se volvió tendencia en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que se le ve huyendo de un grupo de seguidores en Tlalnepantla, Estado de México, mientras grababa escenas para la serie "Rosario Tijeras".
El momento fue captado por varios usuarios que se encontraban cerca del set de grabación. En las imágenes se observa cómo decenas de personas se acercan con celulares para fotografiar a la actriz, quien al sentirse abrumada optó por alejarse rápidamente del lugar y refugiarse en una zona restringida del equipo de producción.
El incidente ha provocado diversas reacciones en redes sociales. Algunos usuarios criticaron la actitud de la actriz, mientras que otros señalaron que se encontraba trabajando y que el exceso de público ponía en riesgo la continuidad de la grabación.
Hasta el momento, Bárbara de Regil no ha emitido una declaración formal, pero allegados a la producción mencionaron que no se trató de una agresión, sino de un intento de resguardar el orden en el rodaje.
rmr