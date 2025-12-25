Azteca 7 salva la Navidad con la película de Super Mario Bros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La televisión abierta prepara un regalo inesperado para cerrar el 25 de diciembre: Super Mario Bros. La Película llega gratis a millones de hogares, convirtiéndose en una opción familiar que cruza generaciones y consolas.
Dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, la película —estrenada originalmente en cines en 2023— se convirtió en uno de los mayores fenómenos animados del año, impulsada por la nostalgia gamer, el humor familiar y una banda sonora que hizo viral el tema “Peaches”.
Inspirada en el icónico videojuego de Nintendo, la historia sigue a Mario y Luigi, dos hermanos plomeros que, tras caer por una alcantarilla, llegan a un mundo mágico completamente desconocido. Separados al inicio, deberán forjar alianzas con personajes como Toad y la Princesa Peach, mientras enfrentan la amenaza de Bowser, decidido a conquistar el Reino Champiñón.
Así, la noche del 25 de diciembre queda marcada como una cita con el Reino Champiñón, donde la televisión abierta vuelve a reunir a familias completas frente a la pantalla.
RPO