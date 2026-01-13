"Avengers: Doomsday": Wakanda y los 4 Fantásticos se cruzan en nuevo adelanto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Marvel Studios liberó un nuevo teaser de Avengers: Doomsday, cinta que se estrenará en diciembre de 2026, y confirmó el regreso de personajes clave como Namor (Tenoch Huerta) y Namora (Mabel Cadena), dos figuras que representan con fuerza la identidad mesoamericana dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

La adelanto además muestra una escena con Ben Grimm, también conocido como La Mole, de los 4 Fantásticos. Esta secuencia anticipa un crossover épico entre reinos y equipos, con Wakanda y Talokan tomando parte activa en la nueva amenaza global.

La película con figuras internacionales como Chris Hemsworth, Paul Rudd, Florence Pugh, Pedro Pascal, Tom Hiddleston y Vanessa Kirby, consolidando uno de los repartos más diversos y ambiciosos de Marvel hasta la fecha.