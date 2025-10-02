Avenged Sevenfold reprograma concierto en CDMX: estos son los detalles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de posponer su tour por Latinoamérica, la banda de rock Avenged Sevenfold anunció que su concierto en la Ciudad de México originalmente programado para el 11 de octubre de 2025 se llevará a cabo finalmente el 17 de enero de 2026, y en una sede diferente: el Estadio GNP Seguros.
La noticia fue confirmada a través de un comunicado conjunto con la promotora Ocesa, donde se detalla que los boletos adquiridos para la fecha original serán válidos para la nueva presentación.
Sin embargo, la reorganización de zonas generó inconformidad entre algunos fans, quienes señalaron que sus nuevos lugares están más alejados en comparación con los asientos que habían comprado inicialmente.
Como parte del ajuste de logística, también se anunció que se liberarán más boletos, los cuales estarán disponibles a partir del 9 de octubre de 2025 en venta general. Esto abre nuevas posibilidades para los fanáticos que no lograron conseguir entradas la primera vez.
Avenged Sevenfold prometió una experiencia “mucho más épica” y para lograrlo contará con la participación de tres agrupaciones invitadas de talla internacional:
A Day to Remember
Mr. Bungle
Daron Malakian and Scars on Broadway, el proyecto alterno del guitarrista de System of a Down
Quienes no deseen asistir en la nueva fecha o con las condiciones actuales pueden solicitar el reembolso a través del sitio oficial de la boletera: tkmx.link/PoliticaDeCompra.
mrh