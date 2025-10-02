Avenged Sevenfold reprograma concierto en CDMX: estos son los detalles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de posponer su tour por Latinoamérica, la banda de rock Avenged Sevenfold anunció que su concierto en la Ciudad de México originalmente programado para el 11 de octubre de 2025 se llevará a cabo finalmente el 17 de enero de 2026, y en una sede diferente: el Estadio GNP Seguros.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado conjunto con la promotora Ocesa, donde se detalla que los boletos adquiridos para la fecha original serán válidos para la nueva presentación.

Sin embargo, la reorganización de zonas generó inconformidad entre algunos fans, quienes señalaron que sus nuevos lugares están más alejados en comparación con los asientos que habían comprado inicialmente.