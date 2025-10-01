"Avatar: El Camino del Agua" regresa en 3D a Morelia por una semana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si te emocionaste con Avatar: El Camino del Agua en su primer estreno, prepárate para revivir esa experiencia visual, porque la cinta regresa a la pantalla grande en formato 3D este 2 de octubre, solo por una semana, y Morelia será una de las ciudades donde podrás verla.

La cadena de cines Cinemex anunció que traerá de vuelta la espectacular secuela dirigida por James Cameron, en un evento especial por tiempo limitado. Los cinéfilos de Morelia podrán disfrutarla en los complejos Cinemex Plaza Estadio y Andador Morelia, ambos ya disponibles en su sistema de preventa.

¿Por qué verla otra vez en 3D?

Avatar: El Camino del Agua fue una de las películas más impresionantes visualmente en los últimos años. Esta reedición en 3D busca ofrecer nuevamente esa sensación de inmersión total en el mundo de Pandora, con criaturas marinas, paisajes impresionantes y efectos visuales que solo el formato tridimensional logra potenciar.

Además, esta es una oportunidad para quienes no pudieron verla en ese formato durante su primer estreno o para quienes desean vivirla nuevamente en una sala de cine.

SHA