Avatar 3 lidera la taquilla navideña con 13 mil mdp; Zootopia 2 se mantiene fuerte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque su ritmo es más lento comparado con sus predecesoras, Avatar 3 sigue generando buena taquilla a nivel mundial, consolidándose como el gran estreno de esta temporada navideña.

Durante el fin de semana largo de Navidad, la nueva entrega dirigida por James Cameron recaudó 13 mil millones de pesos a nivel global. A pesar de estar aún lejos de los 21 mil millones necesarios para considerarse un éxito (debido a su elevado presupuesto de 7.1 mil millones), la película se encamina a alcanzar su punto de equilibrio.

Los analistas anticipan que Avatar 3 será la película menos taquillera de la trilogía hasta el momento, pero no por ello un fracaso. Se estima que podría cerrar su recorrido con hasta 35 mil millones de pesos, lo cual mantendría viva la posibilidad de que Cameron continúe con las siguientes dos películas que cerrarían la saga.