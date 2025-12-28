Avatar 3 lidera la taquilla navideña con 13 mil mdp; Zootopia 2 se mantiene fuerte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque su ritmo es más lento comparado con sus predecesoras, Avatar 3 sigue generando buena taquilla a nivel mundial, consolidándose como el gran estreno de esta temporada navideña.
Durante el fin de semana largo de Navidad, la nueva entrega dirigida por James Cameron recaudó 13 mil millones de pesos a nivel global. A pesar de estar aún lejos de los 21 mil millones necesarios para considerarse un éxito (debido a su elevado presupuesto de 7.1 mil millones), la película se encamina a alcanzar su punto de equilibrio.
Los analistas anticipan que Avatar 3 será la película menos taquillera de la trilogía hasta el momento, pero no por ello un fracaso. Se estima que podría cerrar su recorrido con hasta 35 mil millones de pesos, lo cual mantendría viva la posibilidad de que Cameron continúe con las siguientes dos películas que cerrarían la saga.
En contraste, Anaconda y Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados no lograron competir contra el fenómeno de Avatar 3.
Anaconda, de Sony, apenas recaudó 769 millones de pesos, apenas por encima de su presupuesto de 716 millones, muy lejos de los 2.1 mil millones que necesita para considerarse rentable.
Peor aún fue el panorama para Bob Esponja, que con un presupuesto de 1.1 mil millones de pesos solo ha ingresado cerca de mil millones en taquilla, lo cual la obliga a superar los 3.5 mil millones para equilibrar sus números.
La única esperanza para ambas películas es que enero no contará con grandes estrenos, lo que podría darles un modesto impulso en taquilla.
Sin embargo, la gran sorpresa sigue siendo Zootopia 2, que hasta el momento ha recaudado impresionantes 25 mil millones de pesos, cifra con la que ni siquiera Avatar 3 ha podido competir.
Aunque en teoría esta secuela animada de Disney debería estar saliendo de cartelera, su buena recepción ha provocado que permanezca en salas, y podría seguir generando ingresos debido a la escasa competencia de enero.
mrh