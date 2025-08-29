¡AURORA se une a Genshin Impact! Su música llegará con la versión 6.0 Luna I

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante noruega AURORA, reconocida por su estilo etéreo y voz única, formará parte oficial de la banda sonora del videojuego Genshin Impact en su nueva versión 6.0, titulada “Luna I”, que estará disponible a partir del 9 de septiembre para Latinoamérica.

Durante el programa especial de la versión Luna I, AURORA ofreció una presentación en vivo que conmovió a la comunidad, fusionando su estilo etéreo con la atmósfera mágica de Teyvat.

Su presentación estuvo cargada de ambientación visual inspirada en el juego, creando una atmósfera inmersiva que conectó con los jugadores a nivel emocional.

El anuncio fue recibido con entusiasmo por los fans de la cantante. La participación de AURORA refuerza la atmósfera emocional de la historia en esta nueva etapa.