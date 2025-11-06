Audio inédito revelaría maltrato nocturno de enfermera a Silvia Pinal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A un año del fallecimiento de la primera gran actriz Silvia Pinal, se ha dado a conocer un audio inédito en el que presuntamente se escucha a una de sus enfermeras alzando la voz y ordenándole guardar silencio durante la noche.
El material fue difundido en el programa Todo para la Mujer, conducido por Maxine Woodside, y ha generado reacciones entre seguidores y medios de comunicación.
En el audio, compartido de manera exclusiva por Radio Fórmula, se oye cómo la cuidadora reprende de forma insistente a la diva del cine mexicano con gritos de “¡Silencio!”, mientras Silvia Pinal le responde que ella tiene derecho a hablar.
La enfermera argumenta que la orden es necesaria porque “todos abajo están dormidos”.
Hasta el momento, no se ha informado si la familia de Silvia Pinal ha emitido una postura pública sobre la grabación, ni si existe alguna denuncia o procedimiento en curso relacionado con el trato que la actriz pudo haber recibido durante su última etapa de vida.
RYE-