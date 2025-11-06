Audio inédito revelaría maltrato nocturno de enfermera a Silvia Pinal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A un año del fallecimiento de la primera gran actriz Silvia Pinal, se ha dado a conocer un audio inédito en el que presuntamente se escucha a una de sus enfermeras alzando la voz y ordenándole guardar silencio durante la noche.

El material fue difundido en el programa Todo para la Mujer, conducido por Maxine Woodside, y ha generado reacciones entre seguidores y medios de comunicación.

En el audio, compartido de manera exclusiva por Radio Fórmula, se oye cómo la cuidadora reprende de forma insistente a la diva del cine mexicano con gritos de “¡Silencio!”, mientras Silvia Pinal le responde que ella tiene derecho a hablar.

La enfermera argumenta que la orden es necesaria porque “todos abajo están dormidos”.