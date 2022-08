Atletas piden ayuda a Salinas y las batea; "¿pagan lo que invertí más un 33%?"

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Miembros de la Selección Femenil de Futbol Americano pidieron ayuda al empresario Ricardo Salinas Pliego, pero éste las bateó.

La petición se hizo luego de que por una huelga en la empresa Lufthansa las atletas no pudieron viajar a Finlandia para el mundial de alta especialidad, por lo que solicitaron la ayuda.

"Estamos en México, pero, literal, tenemos que estar mañana jugando nuestro primer partido contra Gran Bretaña. Creemos que eres la única persona que nos puede ayudar para volar a Finlandia. Te pedimos, con toda la desesperación, tristeza, con todos los sentimientos, para que nos ayudes por favor", se escucha decir en un video en el que aparecen las seleccionadas.

La respuesta de Salinas Pliego fue no, y preguntó si es su obligación o del gobierno ayudar.

Asimismo, en la respuesta Salina preguntó por qué debía apoyarlas a ellas y no a la ciencia o a la educación.

Su respuesta fue un poco más amplia e incluso condicionó la ayuda: "A qué se comprometen, porqué ayudarlas a ustedes y no a la ciencia o a la educación: ¿Si las ayudo se traen el 1er lugar? ¿Si no se traen el 1er lugar me pagan lo que invertí más un 33% extra (con contrato firmado por sus papás)? ¿Es mi obligación o del Gobierno ayudar?".