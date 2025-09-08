¡Atentos! Reportan que BTS volvería a México en marzo de 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La espera terminó para millones de fans del K-pop: el grupo surcoreano BTS regresará a México como parte de su próxima gira mundial, programada para mayo de 2026, según reveló un directivo del sector del entretenimiento.

Durante el tercer concierto de Shakira en Guadalajara, un promotor confirmó al medio Publimetro que la Ciudad de México será la única parada del grupo en territorio nacional, en lo que promete ser uno de los eventos musicales más esperados del año.

Aunque aún no se ha dado a conocer la fecha exacta, todo apunta a que el concierto se llevará a cabo en el Estadio GNP Seguros, uno de los recintos más grandes de la capital del país.