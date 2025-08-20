¡Atención fans! Emily en París ya tiene fecha de estreno en Netflix

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La serie “Emily en París” ya tiene fecha oficial de estreno para su quinta temporada, y viene acompañada de cambios importantes que prometen renovar la historia. Netflix anunció que la nueva entrega llegará el próximo 18 de diciembre, con la novedad de que parte de la trama se desarrollará en Venecia, Italia, dejando temporalmente la capital francesa.
En las primeras imágenes oficiales reveladas por la plataforma, la protagonista Emily Cooper (Lily Collins) aparece en diversos paisajes venecianos, lo que ha encendido el entusiasmo de los fans en redes sociales, donde la producción es tendencia cada vez que se actualiza.
La serie creada por Darren Star, también responsable de “Sex and the City”, continuará explorando el mundo de la moda, los giros románticos y los conflictos laborales, ahora con Emily como directora de la Agencia Grateau Roma.
La sinopsis oficial revela que Emily enfrentará un fracaso profesional que desatará conflictos personales y profesionales. En medio de la incertidumbre, se aferrará a su estilo de vida francés, pero un gran secreto pondrá en jaque una de sus relaciones más cercanas. El resultado será una transformación emocional que podría cambiar su rumbo para siempre.
Además de Lily Collins, el elenco incluye a rostros conocidos como Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold y Bruno Gouery, así como nuevas incorporaciones como Eugenio Franceschini, Minnie Driver y Bryan Greenberg.
La producción corre a cargo de MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions y Jax Media, manteniendo el estilo visual y narrativo que convirtió a “Emily en París” en un fenómeno mundial desde su primera temporada.
La quinta entrega no solo expandirá su escenario a Italia, sino que también pondrá a prueba las prioridades de Emily entre el amor, la amistad y el trabajo. ¿Logrará encontrar el equilibrio o el caos volverá a instalarse en su vida?
El 18 de diciembre, los seguidores de la serie podrán descubrirlo en Netflix.
