Atención fanáticos, Placebo regresa México este año

El próximo 25 de marzo, la banda lanzará su álbum Never Let Me Go, luego de 9 años de su último LP. Su último álbum de estudio fue Loud Like Love, de 2013.Los músicos ya dieron avances de su próximo disco con temas como "Surrounded By Spies" y "Try Better Next Time", entre otros.

Los boletos para ver a Placebo saldrán a la venta el próximo 15 de febrero a través del sistema Ticketmaster o en las taquillas del recinto.

AC