¡Atención estudiantes! Cinépolis lanza combo especial con boleto, palomitas y refresco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres estudiante y amante del cine, Cinépolis lanzó un nuevo Combo Estudiantes con el que podrás disfrutar de una función completa a un precio especial durante todo septiembre.

La promoción tiene un costo de $199 pesos e incluye:

1 entrada al cine.

1 palomitas grandes.

1 refresco grande.

Para obtener el combo, los interesados deberán presentar su credencial escolar en taquilla al momento de comprar.

De acuerdo con Cinépolis, la promoción aplica todos los días de la semana, de lunes a domingo, únicamente durante septiembre de 2025.