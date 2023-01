Asegura que la embarazó un espíritu; "de repente deje de menstruar"

Colombia (MiMorelia.com).- Un caso se está volviendo viral en las últimas horas, ya que una chava aseguró que quedó embarazada sin saber el motivo, toda vez que no ha estado con hombres.

El caso lo dio a conocer la página de Facebook Tv Noticias, que publicó el martes este hecho bajó el título "Según la embarazó un espíritu.🔴#INSOLITO MALAMBO".

De acuerdo a lo dicho, se trata de una joven de 19 años de edad que reside en el Barrio Colombia, en el municipio Malambo.

La publicación subió también una cita textual de las declaraciones de la chica quien aseguró no haber estado con hombres.

Según sus palabras, podría tratarse de algún mal para que ella quedara en dicho estado:

“Yo no he estado con ningún hombre, de repente deje de menstruar y mi mamá me llevo al centro de salud a chequeo y salí embarazada, yo digo que es algún mal que me hicieron para que yo quedara embarazada ” aseguró la jovencita originaria Malambo Atlántico".