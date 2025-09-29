Así terminarás septiembre e iniciarás octubre, según horóscopos de Mhoni Vidente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A punto de cerrar septiembre y con octubre a la vuelta de la esquina, las energías astrales comienzan a mostrar señales de renovación, transformación y apertura a nuevos comienzos.

La reconocida astróloga Mhoni Vidente compartió en sus redes sociales lo que depara este cambio de mes para cada uno de los signos del zodiaco, resaltando que es un momento ideal para tomar decisiones valientes, cerrar ciclos emocionales y enfocarse en metas concretas.

De acuerdo con las predicciones reveladas esta semana por la vidente, este fin de septiembre no será uno más, sino un punto de quiebre energético que puede marcar el rumbo de lo que resta del año.

Mhoni aseguró que las personas sentirán la necesidad de reorganizar su vida interna, ordenar emociones y proyectar lo que verdaderamente desean construir.

“Es momento de dejar atrás lo que ya no suma, sea una relación, un miedo o una costumbre que limita tu crecimiento”, puntualizó.

La especialista explicó que los días finales del mes están influenciados por movimientos planetarios que estimulan el análisis personal y la fortaleza interior. Por ello, recomienda reflexionar sobre qué áreas de la vida requieren un cierre, y cuáles están listas para recibir un nuevo impulso. Esta etapa de transición, indicó, es particularmente propicia para hacer una “limpieza energética”, ya sea a través de rituales sencillos, escritura terapéutica o prácticas de meditación.

Al hablar sobre octubre, Mhoni subrayó que llega cargado de una vibración de cambio y acción. Es un mes que favorece la toma de decisiones importantes, el inicio de proyectos laborales o creativos, y el fortalecimiento de la vida emocional. Para muchos signos, se abrirán caminos que habían estado bloqueados, pero sólo si se avanza con claridad, determinación y confianza en uno mismo. En sus palabras, “el universo recompensará a quienes se atrevan a dar el paso sin miedo”.

Cada signo del zodiaco vivirá esta transición de forma distinta, pero con un denominador común: el crecimiento personal. Aries, por ejemplo, entrará en un periodo de oportunidades profesionales, mientras que Cáncer deberá enfocarse en sanar viejas heridas familiares. Libra, al estar en su mes de cumpleaños, tendrá la fortuna de cerrar e iniciar ciclos con éxito, y Escorpión sentirá que su pasión interna es la fuerza que lo mueve hacia lo que anhela. Mhoni recomienda que Capricornio no pierda de vista su disciplina, que Acuario se libere de inseguridades y que Piscis confíe en que sus intuiciones lo están guiando por el camino correcto.

La astróloga también sugirió realizar un pequeño ritual para cerrar septiembre con intención positiva. El proceso consiste en encender una vela blanca, escribir en una hoja todo aquello que se desea soltar —personas, hábitos, pensamientos o situaciones—, y quemarla con cuidado, mientras se agradece por lo aprendido. Según ella, este acto simbólico puede ayudar a liberar cargas emocionales y preparar el terreno para un octubre lleno de posibilidades.

En resumen, el tránsito de septiembre a octubre, según Mhoni Vidente, no debe pasar desapercibido. Es una oportunidad para reconfigurar la mente, el corazón y los sueños. El mensaje es claro: lo que no se transforma, se estanca. Por ello, es momento de avanzar con fe, con intención y con una mente abierta a lo que el nuevo mes puede traer.