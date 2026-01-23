Así será la colaboración entre LEGO y Crocs que llegará en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Grupo LEGO y Crocs anunciaron una alianza global de varios años que promete llevar la creatividad, la diversión y la autoexpresión a un nuevo nivel, mediante el desarrollo de productos innovadores y experiencias especiales en distintos mercados del mundo.

La información fue dada a conocer a través de un comunicado oficial, en el que ambas compañías destacaron que esta colaboración reúne a dos marcas icónicas que comparten valores como la originalidad, el diseño lúdico y la libertad de expresión personal. El objetivo es invitar a los fans a “romper moldes” y explorar nuevas formas de mostrar su estilo, combinando el universo LEGO con la identidad audaz de Crocs.

Como parte del arranque de esta colaboración, se presentó el Zueco LEGO Brick, una silueta coleccionable de gran tamaño que destaca por su diseño inspirado en los clásicos ladrillos LEGO. El modelo cuenta con cuatro tacos con el logotipo de LEGO y una suela exterior con forma de bloque, además de incluir una minifigura exclusiva que viene acompañada de cuatro pares de zapatos Crocs en miniatura.