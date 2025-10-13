Así será el adiós de The Eras Tour: la serie que muestra el lado íntimo de Taylor Swift

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Taylor Swift anunció el lanzamiento de The Eras Tour: The Final Show, una nueva película del concierto grabado durante el cierre de su exitosa gira mundial. Junto a esta producción, se estrenará The End of an Era, una docuserie de seis episodios que revela los momentos más íntimos, creativos y emotivos de esta etapa de su carrera.
El estreno está programado para el 12 de diciembre en Disney+, donde estarán disponibles la película del show completo y los dos primeros episodios de la serie. Los capítulos 3 y 4 se lanzarán el 19 de diciembre, y los episodios finales el 26 de diciembre.
La docuserie incluirá ensayos, diseño de vestuario, producción técnica y testimonios de personas cercanas a Swift, como familiares, artistas invitados y amigos. Entre ellos destacan Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, Florence Welch, y la aparición especial de Travis Kelce, actual prometido de la cantante.
The Eras Tour: The Final Show mostrará el concierto completo, incluyendo por primera vez el set de canciones del álbum The Tortured Poets Department, convirtiéndose en un cierre inolvidable para una gira que marcó a toda una generación.
BCT