Así será el adiós de The Eras Tour: la serie que muestra el lado íntimo de Taylor Swift

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Taylor Swift anunció el lanzamiento de The Eras Tour: The Final Show, una nueva película del concierto grabado durante el cierre de su exitosa gira mundial. Junto a esta producción, se estrenará The End of an Era, una docuserie de seis episodios que revela los momentos más íntimos, creativos y emotivos de esta etapa de su carrera.

El estreno está programado para el 12 de diciembre en Disney+, donde estarán disponibles la película del show completo y los dos primeros episodios de la serie. Los capítulos 3 y 4 se lanzarán el 19 de diciembre, y los episodios finales el 26 de diciembre.