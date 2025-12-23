Así puedes ver en tiempo real el recorrido de Santa Claus esta Navidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la llegada de diciembre y la cercanía de la Nochebuena, una pregunta vuelve a surgir: ¿Dónde está Santa Claus? Para responderla, tanto Google como NORAD han activado sus plataformas interactivas que permiten rastrear en tiempo real el recorrido de Papá Noel alrededor del mundo.

Desde principios de diciembre, Google habilita su tradicional Santa Tracker, una "aldea virtual" navideña repleta de juegos, actividades educativas y personajes como elfos y renos. La gran atracción llega el 24 de diciembre, cuando la plataforma se convierte en un mapa mundial animado, donde se puede seguir minuto a minuto el recorrido del trineo de Santa Claus.

Actividades disponibles en el Santa Tracker:

Minijuegos como Elfo musiquero, Batalla de envoltorios, Luces fuera y Rebotes de regalos.

Juegos educativos como Laboratorio de programación y Prueba de geografía.

Actividades creativas como Crea un elfo, ¡1, 2, 3 a dibujar! y Cuadros de Santa.

Secciones para descubrir tradiciones navideñas en todo el mundo.

Además, es posible interactuar con el Asistente de Google para conocer más detalles sobre los preparativos de Papá Noel, en varios idiomas.