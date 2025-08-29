Así puedes pasar tu música de Spotify a Apple Music en 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cambiar de app de música ya no tiene que ser una pesadilla. En 2025, migrar tus playlists de Spotify a Apple Music es más fácil que nunca gracias a una herramienta integrada en dispositivos Apple que permite transferir tu biblioteca sin complicaciones.
Escuchar música por streaming se ha vuelto parte de la vida diaria, y aunque Spotify y Apple Music dominan el mercado, cada una ofrece experiencias distintas. Mientras Spotify destaca por sus algoritmos y funciones colaborativas, Apple Music seduce con calidad de audio sin pérdida (Lossless) y su integración con el ecosistema Apple (iPhone, iPad, Mac).
Si estás considerando dar el salto, ahora es posible mover toda tu música, artistas guardados y playlists sin perder nada.
Apple simplificó el proceso al integrar servicios como SongShift y TuneMyMusic dentro del propio sistema. Solo debes:
Abrir Configuración en tu iPhone
Ingresar a la sección Música
Seleccionar “Transferir desde otros servicios”
Conectar tu cuenta de Spotify y autorizar el acceso
Revisar las canciones o álbumes que podrían no coincidir
Si hay contenido que no existe en Apple Music, se marcará como “necesita revisión”, para que elijas una alternativa o decidas omitirlo. El proceso toma solo unos minutos, dependiendo de cuántas playlists tengas.
Antes de cambiarte, vale la pena comparar costos. Estos son los precios actuales en México:
Spotify
Individual: $139/mes o $1,390/año
Estudiantes: $74/mes
Duo Premium (2 cuentas): $189/mes
Familiar (6 cuentas): $239/mes
Apple Music
Individual: $129/mes o $1,290/año
Estudiantes: $69/mes
Familiar (6 cuentas): $199/mes
Ambos ofrecen catálogos amplios, pero si ya usas iPhone o Mac, Apple Music ofrece una experiencia más fluida y optimizada.
Si ninguna de estas plataformas te convence, YouTube Music se mantiene como fuerte competidor, con contenido exclusivo y remixes. Su costo individual es de $159 al mes, y también ofrece planes para estudiantes y familias.
También existen versiones gratuitas con anuncios, como SoundCloud, Deezer Free y Amazon Music Free, ideales si buscas una alternativa sin costo.
mrh