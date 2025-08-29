Entretenimiento

Así puedes pasar tu música de Spotify a Apple Music en 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cambiar de app de música ya no tiene que ser una pesadilla. En 2025, migrar tus playlists de Spotify a Apple Music es más fácil que nunca gracias a una herramienta integrada en dispositivos Apple que permite transferir tu biblioteca sin complicaciones.

Escuchar música por streaming se ha vuelto parte de la vida diaria, y aunque Spotify y Apple Music dominan el mercado, cada una ofrece experiencias distintas. Mientras Spotify destaca por sus algoritmos y funciones colaborativas, Apple Music seduce con calidad de audio sin pérdida (Lossless) y su integración con el ecosistema Apple (iPhone, iPad, Mac).

Si estás considerando dar el salto, ahora es posible mover toda tu música, artistas guardados y playlists sin perder nada.

¿Cómo pasar de Spotify a Apple Music en 2025?

Apple simplificó el proceso al integrar servicios como SongShift y TuneMyMusic dentro del propio sistema. Solo debes:

  1. Abrir Configuración en tu iPhone

  2. Ingresar a la sección Música

  3. Seleccionar “Transferir desde otros servicios”

  4. Conectar tu cuenta de Spotify y autorizar el acceso

  5. Revisar las canciones o álbumes que podrían no coincidir

Si hay contenido que no existe en Apple Music, se marcará como “necesita revisión”, para que elijas una alternativa o decidas omitirlo. El proceso toma solo unos minutos, dependiendo de cuántas playlists tengas.

Precios de Apple Music vs Spotify en 2025

Antes de cambiarte, vale la pena comparar costos. Estos son los precios actuales en México:

Spotify

  • Individual: $139/mes o $1,390/año

  • Estudiantes: $74/mes

  • Duo Premium (2 cuentas): $189/mes

  • Familiar (6 cuentas): $239/mes

Apple Music

  • Individual: $129/mes o $1,290/año

  • Estudiantes: $69/mes

  • Familiar (6 cuentas): $199/mes

Ambos ofrecen catálogos amplios, pero si ya usas iPhone o Mac, Apple Music ofrece una experiencia más fluida y optimizada.

Otras opciones de música en streaming

Si ninguna de estas plataformas te convence, YouTube Music se mantiene como fuerte competidor, con contenido exclusivo y remixes. Su costo individual es de $159 al mes, y también ofrece planes para estudiantes y familias.

También existen versiones gratuitas con anuncios, como SoundCloud, Deezer Free y Amazon Music Free, ideales si buscas una alternativa sin costo.

Spotify
Apple Music

