Así puedes crear una foto con tu artista favorito como si fuera una Polaroid de los 90

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si aún no te has sumado a la tendencia de las fotos retro o de estilo anime generadas con inteligencia artificial, aquí te contamos cómo hacerlo paso a paso y con herramientas gratuitas o accesibles desde tu celular.
Estas imágenes, que simulan haber sido tomadas con cámaras Polaroid de los años 80 y 90, están ganando popularidad por su estilo nostálgico y apariencia auténtica. Y lo mejor: puedes crearlas con tu artista favorito.
Para lograrlo, necesitas una herramienta de inteligencia artificial. La opción recomendada es Gemini de Google. Aquí te compartimos el paso a paso:
Elige las fotos correctas: Consigue una foto tuya y otra de tu artista favorito, ambas preferentemente de medio cuerpo.
Accede a Gemini: Puedes usar la versión web de Gemini desde tu computadora o dispositivo móvil.
Redacta un prompt específico: Copia y pega una indicación como esta:
“Crea una fotografía polaroid de estilo vintage. Muestra a este hombre y esta mujer abrazándose, viendo al frente y sonriendo. Con suaves cortinas blancas de fondo. La imagen debe tener un ligero desenfoque y una iluminación de flash uniforme, típica de una habitación oscura”.
Carga las fotos y espera el resultado. La IA hará el resto.
Si lo tuyo es el mundo del anime y te gustaría verte como si salieras de una película de Studio Ghibli, también puedes lograrlo con inteligencia artificial. En este caso, necesitarás ChatGPT Plus de OpenAI.
Sigue estos pasos:
Abre ChatGPT desde la web o en tu celular.
Carga tu fotografía.
Escribe un prompt como:
“¿Puedes convertir esta foto al estilo de anime de Studio Ghibli?”
¡Y listo! En segundos tendrás tu versión anime lista para compartir.
