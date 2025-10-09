Así puedes conseguir las skins de terror en Fortnitemares 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El terror y la diversión se apoderan del universo de Fortnite con el regreso de Fortnitemares 2025, el evento anual de Halloween que inició este 9 de octubre y estará activo hasta el 1 de noviembre. Como cada año, Epic Games transforma el mapa y lanza una avalancha de skins, misiones y contenido temático para su comunidad global.

Este año, Fortnitemares llega con una de las alineaciones más esperadas por los fans, incluyendo personajes icónicos del cine, la música y la animación. Entre las skins más destacadas se encuentran Merlina Addams, Jason Voorhees (Viernes 13), Ghostface (Scream), así como una inesperada colaboración con Scooby-Doo y su pandilla, además de una versión especial de la cantante Doja Cat.

Estas son algunas de las apariencias que puedes desbloquear o adquirir durante el evento: