Así puedes conseguir las skins de terror en Fortnitemares 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El terror y la diversión se apoderan del universo de Fortnite con el regreso de Fortnitemares 2025, el evento anual de Halloween que inició este 9 de octubre y estará activo hasta el 1 de noviembre. Como cada año, Epic Games transforma el mapa y lanza una avalancha de skins, misiones y contenido temático para su comunidad global.
Este año, Fortnitemares llega con una de las alineaciones más esperadas por los fans, incluyendo personajes icónicos del cine, la música y la animación. Entre las skins más destacadas se encuentran Merlina Addams, Jason Voorhees (Viernes 13), Ghostface (Scream), así como una inesperada colaboración con Scooby-Doo y su pandilla, además de una versión especial de la cantante Doja Cat.
Estas son algunas de las apariencias que puedes desbloquear o adquirir durante el evento:
Merlina Addams: con su estilo gótico clásico.
Jason Voorhees: con su icónica máscara de hockey.
Ghostface: ideal para sembrar el pánico en la isla.
Scooby-Doo y compañía: en estilo animado adaptado a Fortnite.
Doja Cat: con skin temática de Halloween.
Villanos del terror moderno: Huggy Wuggy, Art the Clown y Billy la Poupée.
Sorpresas del cine clásico: como El Joven Manos de Tijera y villanos de Disney.
Fortnitemares combina dos métodos principales para obtener contenido:
Las skins estarán disponibles por tiempo limitado y rotarán semanalmente. Puedes adquirirlas de forma individual o en paquetes que incluyen accesorios como mochilas, picos y planeadores.
Precio estimado de skins individuales: 800 a 2,000 V-Bucks
Paquetes temáticos: 1,500 a 2,500 V-Bucks
Fortnite también ofrece desafíos especiales durante el evento. Al completarlos, puedes desbloquear contenido sin gastar V-Bucks. Por ejemplo:
Subir 15 niveles te dará acceso a Pyg, el carnicero con máscara de cerdo.
Otras misiones incluyen derrotar zombis y explorar zonas especiales del mapa.
Fortnitemares no solo es visual. El mapa se transforma con decoración tétrica, se activan nuevas mecánicas de juego, y se desbloquea una narrativa específica del evento, ideal para quienes disfrutan del lore de Fortnite.
Este evento es perfecto tanto para coleccionistas de skins como para jugadores casuales que quieren experimentar un Fortnite con ambientación de Halloween, música espeluznante y retos especiales.
