Así luce la serie animada de Stranger Things en su primer adelanto

El tráiler ofrece vistazos breves a las versiones animadas de Once, Mike, Max, Dustin, Lucas y Will. La estética retro, los sintetizadores y las referencias a la cultura pop de la época han despertado entusiasmo entre los fans de la franquicia.

El proyecto está dirigido por Eric Robles (Fanboy & Chum Chum, Glitch Techs) y producido por los hermanos Duffer, creadores de la serie original. El reparto de voces está conformado por Brooklyn Davey Norstedt como Once, Lucas Díaz como Mike, Jolie Hoang-Rappaport como Max, entre otros talentos jóvenes.

El estreno de Stranger Things: Historias del 85 está previsto para 2026, aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta. Mientras tanto, el tráiler ha servido como adelanto para lo que promete ser una entrega épica dentro del universo de Stranger Things.

BCT