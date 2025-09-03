Así funciona "Momentos", la nueva herramienta de Netflix

Al compartir un Momento, tus contactos reciben una imagen con un enlace directo para reproducirlo dentro de la aplicación, siempre que cuenten con una suscripción activa.

Desde su lanzamiento en 2024, esta herramienta se ha convertido en una de las favoritas de los usuarios. Netflix reporta que se han creado miles de clips, siendo uno de los más populares el debut musical de los Saja Boys en Las guerreras k-pop con “Soda Pop”.

Ahora, la versión mejorada ofrece mayor control creativo: desde guardar el intenso final de El juego del calamar hasta coleccionar los momentos más emotivos de Mi vida con los chicos Walter.

Netflix destacó que esta actualización responde al interés de los usuarios por revivir escenas icónicas sin necesidad de buscar en capítulos completos, coleccionar fragmentos de sus producciones preferidas y compartirlos de manera inmediata.

Con Momentos, cada espectador se convierte en “curador” de sus propias escenas inolvidables, fortaleciendo la interacción con el contenido y ampliando la forma en que se vive la experiencia de streaming.