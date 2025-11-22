Así es la nueva muñeca de colección de Edward Scissorhands x Monster High

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo del 35.º aniversario de la icónica película de fantasía gótica Edward Scissorhands (El joven manos de tijera), Monster High sorprende a sus fans con una muñeca edición especial que rinde homenaje al inolvidable personaje creado por Tim Burton.

Esta muñeca, parte de la exclusiva línea Skullector, combina la esencia oscura y encantadora del universo Monster High con el estilo único del protagonista de la película. El diseño incluye un body negro de piel sintética con hebillas, una falda transparente y unas botas altas hasta la rodilla con tacones decorados con referencias a la cinta: desde un dinosaurio topiario hasta una escultura de un ángel de hielo.