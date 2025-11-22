Así es la nueva muñeca de colección de Edward Scissorhands x Monster High

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo del 35.º aniversario de la icónica película de fantasía gótica Edward Scissorhands (El joven manos de tijera), Monster High sorprende a sus fans con una muñeca edición especial que rinde homenaje al inolvidable personaje creado por Tim Burton.
Esta muñeca, parte de la exclusiva línea Skullector, combina la esencia oscura y encantadora del universo Monster High con el estilo único del protagonista de la película. El diseño incluye un body negro de piel sintética con hebillas, una falda transparente y unas botas altas hasta la rodilla con tacones decorados con referencias a la cinta: desde un dinosaurio topiario hasta una escultura de un ángel de hielo.
El look se completa con una melena voluminosa, un maquillaje espectral y, por supuesto, las emblemáticas tijeras en las manos, que evocan fielmente al personaje interpretado por Johnny Depp en 1990.
Además de ser una pieza de colección visualmente impactante, esta muñeca celebra la sensibilidad y ternura de Edward, una figura entrañable que conquistó corazones con su inocencia y singularidad. Monster High invita a los fans del cine, la moda gótica y los coleccionistas a no dejar pasar esta oportunidad única.
La muñeca estará disponible a partir del 4 de diciembre exclusivamente en MattelCreations.com, con acceso anticipado para miembros del Club Fang.
BCT