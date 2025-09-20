Así es Knights of Guinevere, el nuevo proyecto animado de los creadores de El Circo Digital

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El estudio GLITCH estrenó este 20 de septiembre de 2025 el primer episodio de su nueva serie animada Knights of Guinevere (Caballeros de Guinevere), disponible a través de su canal oficial de YouTube.

La producción es presentada como un thriller psicológico que transporta a los espectadores a un mundo devorado por un parque temático en las nubes, bajo cuya sombra una princesa androide destartalada se convierte en la clave para que dos soñadoras busquen una vida mejor, aunque con el riesgo de enfrentarse también a un trágico desenlace.

El episodio piloto llamó la atención de la comunidad digital al incluir múltiples referencias a otras producciones del estudio, como El circo digital y Murder Drones, lo que refuerza el estilo característico de GLITCH de crear universos conectados e interactivos.

Uno de los detalles más comentados por los fanáticos fue la inclusión de un código QR oculto dentro del episodio. Al escanearlo, los espectadores son dirigidos a una pequeña historia adicional, lo que añade una experiencia lúdica y participativa que ha generado entusiasmo en redes sociales.

La serie fue creada por Dana Terrace, John Bailey Owen, Zach Marcus y el equipo creativo de GLITCH, quienes han consolidado una reputación por innovar con narrativas oscuras, mundos visualmente impactantes y guiños ocultos que invitan a la audiencia a involucrarse más allá de la pantalla.