Así es el terrorífico corto "escrito" por inteligencia artificial

En “Mr. Puzzles Wants You To Be Less Alive” es traducida al español como “El señor puzles quiere verte menos vivo” vemos la trágica historia de Jennifer, una "mujer que tiene belleza exterior y sangre interior" que se despierta colgando sobre un pozo de sillas con cuchillas y motosierras.

Cuando la mujer se percata de lo que sucede aparece el villano, el Señor Puzles, una réplica de Jigsaw, el Señor Puzles, que le pregunta a Jennifer si quiere ser gamer, sabe que Jennifer se llama Jennifer porque tiene cuerpo y todas las Jennifer tienen cuerpo.

Durante los cuatro minutos que dura, Jennifer tiene que enfrentarse a unos puzles, como coger un antídoto para las sillas con motosierra o salvar a su compañero de trabajo, que muere tras recibir un cañonazo de patines afilados, esto es parte de la historia del corto.

