Así es el regreso de Leon a Resident Evil Requiem [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A un mes de su lanzamiento, Resident Evil Requiem comienza a revelar detalles clave de su jugabilidad, destacando el contraste entre sus dos protagonistas. Mientras Grace Ashcroft ofrece una experiencia más vulnerable y estratégica, Leon S. Kennedy regresa como el combatiente experimentado, recuperando y evolucionando mecánicas clásicas de la franquicia.

La información fue compartida a través del Blog de PlayStation, donde los desarrolladores explicaron que esta nueva entrega apuesta por dos estilos de supervivencia claramente diferenciados, reforzando la identidad de cada personaje dentro de la narrativa y el gameplay.

Un Leon marcado por la experiencia

El director del juego, Koshi Nakanishi, explicó que Leon carga con casi tres décadas de enfrentar brotes biológicos, tragedias y sacrificios personales, lo que se refleja tanto en su personalidad como en su diseño.

“Leon lleva casi 30 años en esto. Ha vivido tragedias y grandes sacrificios, y es un peso muy grande el que lleva consigo”, señaló el creativo.

Esta trayectoria se traduce en un personaje más serio y menos impulsivo, pero con una mayor eficacia en combate. Leon ya no improvisa: actúa con precisión y conocimiento del riesgo.

Regresan las mejoras de armas

Uno de los elementos más celebrados es el regreso del sistema de mejoras de armamento, heredado directamente de Resident Evil 4. En Resident Evil Requiem, Leon podrá optimizar sus armas en distintos apartados:

Velocidad de recarga

Tasa de disparo

Precisión

Potencia

Capacidad del cargador

Este sistema permite adaptar el arsenal a distintas situaciones, reforzando su perfil como agente veterano.

Inventario amplio y combate cercano

Otra diferencia clave frente a Grace Ashcroft es el inventario. Leon contará con un espacio casi tan amplio como el icónico maletín 7x10 de Resident Evil 4, lo que facilita llevar más armas y recursos. Grace, en contraste, solo dispone de ocho espacios, obligándola a evitar el combate directo.