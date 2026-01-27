Así es el regreso de Leon a Resident Evil Requiem [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A un mes de su lanzamiento, Resident Evil Requiem comienza a revelar detalles clave de su jugabilidad, destacando el contraste entre sus dos protagonistas. Mientras Grace Ashcroft ofrece una experiencia más vulnerable y estratégica, Leon S. Kennedy regresa como el combatiente experimentado, recuperando y evolucionando mecánicas clásicas de la franquicia.
La información fue compartida a través del Blog de PlayStation, donde los desarrolladores explicaron que esta nueva entrega apuesta por dos estilos de supervivencia claramente diferenciados, reforzando la identidad de cada personaje dentro de la narrativa y el gameplay.
El director del juego, Koshi Nakanishi, explicó que Leon carga con casi tres décadas de enfrentar brotes biológicos, tragedias y sacrificios personales, lo que se refleja tanto en su personalidad como en su diseño.
“Leon lleva casi 30 años en esto. Ha vivido tragedias y grandes sacrificios, y es un peso muy grande el que lleva consigo”, señaló el creativo.
Esta trayectoria se traduce en un personaje más serio y menos impulsivo, pero con una mayor eficacia en combate. Leon ya no improvisa: actúa con precisión y conocimiento del riesgo.
Uno de los elementos más celebrados es el regreso del sistema de mejoras de armamento, heredado directamente de Resident Evil 4. En Resident Evil Requiem, Leon podrá optimizar sus armas en distintos apartados:
Velocidad de recarga
Tasa de disparo
Precisión
Potencia
Capacidad del cargador
Este sistema permite adaptar el arsenal a distintas situaciones, reforzando su perfil como agente veterano.
Otra diferencia clave frente a Grace Ashcroft es el inventario. Leon contará con un espacio casi tan amplio como el icónico maletín 7x10 de Resident Evil 4, lo que facilita llevar más armas y recursos. Grace, en contraste, solo dispone de ocho espacios, obligándola a evitar el combate directo.
Cuando la munición escasea, Leon tampoco queda indefenso. Ahora utiliza un hacha de mano que le permite realizar ataques cuerpo a cuerpo, ejecutar parries, abrir zonas inaccesibles para Grace y llevar a cabo eliminaciones silenciosas. Eso sí, el arma requiere mantenimiento y deberá afilarse periódicamente.
En el sistema de creación de objetos, Leon mantiene un enfoque tradicional, utilizando pólvora, piezas metálicas y materiales comunes, una mecánica que recuerda a Resident Evil 2 Remake. Esto contrasta con Grace, quien fabrica objetos a partir de recursos más limitados.
Las diferencias se hacen más evidentes en los enfrentamientos: enemigos letales para Grace pueden ser neutralizados por Leon, incluso desarmando a rivales con armas pesadas y usándolas en su contra.
Resident Evil Requiem llegará el 27 de febrero, con lanzamiento simultáneo en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC.
A pocas semanas de su estreno, todo apunta a que Leon será el eje del combate directo y la exploración avanzada, mientras Grace representará el lado más frágil y tenso del horror de supervivencia.
