Arrestan a Jaime Toral por caso "Doña Lety", reportan

La detención se realizó la tarde del pasado 22 de diciembre sobre la calle Arista, en la zona centro de Zacapoaxtla, luego de que un ciudadano lo identificara y alertara al sistema de emergencias 911.

Luego de corroborar su identidad, los oficiales confirmaron que contaba con una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV).

La orden está relacionada con un operativo ocurrido en septiembre de 2024 en Tantoyuca, donde elementos de la Guardia Nacional liberaron a una mujer que presuntamente fue privada de su libertad por Hernández Toral. La mujer sería "Doña Lety", personaje que alcanzó viralidad gracias a los videos de Jaime.

La víctima declaró que fue forzada a grabar contenido que posteriormente fue difundido en redes sociales para monetización por parte del influencer.