Arrestan a Jaime Toral por caso "Doña Lety", reportan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de Seguridad Pública del municipio de Zacapoaxtla, Puebla, detuvieron a Jaime Pascual Hernández Toral, influencer y excandidato a la alcaldía de Tantoyuca, Veracruz, señalado por el presunto delito de trata de personas, informaron medios locales.
La detención se realizó la tarde del pasado 22 de diciembre sobre la calle Arista, en la zona centro de Zacapoaxtla, luego de que un ciudadano lo identificara y alertara al sistema de emergencias 911.
Luego de corroborar su identidad, los oficiales confirmaron que contaba con una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV).
La orden está relacionada con un operativo ocurrido en septiembre de 2024 en Tantoyuca, donde elementos de la Guardia Nacional liberaron a una mujer que presuntamente fue privada de su libertad por Hernández Toral. La mujer sería "Doña Lety", personaje que alcanzó viralidad gracias a los videos de Jaime.
La víctima declaró que fue forzada a grabar contenido que posteriormente fue difundido en redes sociales para monetización por parte del influencer.
Tras su captura, el sospechoso fue trasladado a la Comandancia Municipal de Zacapoaxtla, donde se notificó a la Fiscalía General del Estado de Puebla para continuar con el proceso legal correspondiente.
Es de mencionar que Jaime contaba con una ficha de búsqueda por parte de la Fiscalía de Veracruz, que ofrecía recompensa por su detención, de hasta 350 mil pesos.
RYE-